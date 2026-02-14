ブラジル・リオデジャネイロのカーニバルで行われた鍵の受け渡し行事＝13日（AP＝共同）【サンパウロ共同】南米最大の真夏の祭典、ブラジル・リオデジャネイロのカーニバルが13日、開幕した。リオ中心部ではパエス市長がカーニバルの王様役の男性に、市を統治する権限を象徴する鍵を手渡す恒例行事があった。パエス氏は開幕を宣言し「市民の皆さん、リオを訪れる人々を喜びと敬意を持って迎えよう」と呼びかけた。市内各地では