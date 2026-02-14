満身創痍（そうい）で五輪連覇に挑んだスノーボード男子ハーフパイプの平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）の挑戦に列島が感動の嵐に包まれた。男子決勝が行われ、２０２２年北京五輪金メダルの平野は２回目にフロントサイド・ダブルコーク１６２０（４回転半）の大技を決めて８６・５０点をマークしたが、１回目と３回目は無念の転倒。７位に終わり、冬季五輪日本人初の４大会連続の表彰台は逃した。平野は１月のＷ杯で転倒し