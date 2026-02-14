◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケート（１３日、ミラノ・アイススケートアリーナ）【ミラノ（イタリア）１３日＝富張萌黄】男子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）９位の佐藤駿（エームサービス・明大）は１８６・２０点、合計２７４・９０点で巻き返した。２０１４年ソチ五輪の羽生結弦さんの演技を見て五輪に憧れた２２歳。初の五輪を笑顔で終えた。冒頭の４回転ルッツを決めると、３回転半―オイラー―