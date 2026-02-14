津軽弁の爆笑トークで知られる“元祖・方言タレント”の伊奈かっぺい（78）は普段故郷の青森を中心に活動しているが、3月8日に東京・有楽町のよみうりホールでライフワークの年に1度のトークライブを開催する。タレントになるきっかけは中1の時にあった。3回連載の2回目。◇◇◇津軽弁によるお笑い。それに目覚めたきっかけは中1時の2つの経験だった。1つが青森市出身の方言詩人・高木恭造さんの「まるめろ」との出会