レースクイーン（レースアンバサダー）南真琴（32）が13日、インスタグラムを更新。珍しいスカート姿を公開した。南は「大阪オートメッセ1日目ウェッズブースにお越しの皆様ありがとうございました」と感謝。続けて「過去コスは2016？17？の珍しいスカートスタイルにしたよ！らーきむとみたんの年あんまり私スカートのイメージないと思うけどどうですか？？」とつづり、青のショートジャケット＆ミニスカートのコスチューム