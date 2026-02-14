箱根町役場（資料写真）箱根町は１３日、総額２１２億９４００万円の２０２６年度当初予算案を発表した。大型事業が相次ぐことが影響し、一般会計、総額ともに約３０年ぶりに過去最大を更新した。歳入は、個人所得の伸びを受けて町税収入を２・５％増と見込む。歳出は、ごみ処理広域化推進事業費として２４億５８００万円、温泉地域診療所建設事業として９５００万円を計上。こうした大型事業の影響で、財政調整基金を９億７９