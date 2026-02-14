3年ぶりに二刀流で開幕を迎えるドジャースの大谷翔平投手（31）が13日（日本時間14日）にキャンプ初日を迎えた。早速ブルペンで捕手スミスを座らせ27球を投げた。練習後、リラックスした表情で取材に応じ米メディアと軽妙なやりとりを見せる場面があった。いつもの風景が戻って来た。日米の大勢のメディアに囲まれた大谷は、米メディアの記者から「今年はケガやリハビリがない状態で春を迎えましたが、例年と比べて感覚はどう