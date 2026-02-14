オリックス・森友が休日を返上し、室内打撃などで調整。12日に体調不良から3日ぶりに練習に復帰し、「休んでいた分、動かしておかないと」と精力的に汗を流した。昨季は2度の負傷による離脱もあり、いずれも移籍後ワーストの50試合出場、打率・205にとどまった主砲。ライバルの若月が侍ジャパンに合流しており、「僕からしたらチャンスなので。今年いいなと思ってもらえるようにやらないとアカン」。まずは、きょう14日からの第4