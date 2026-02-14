広島・栗林良吏投手（29）が、きょう14日からの沖縄2次キャンプを前に、本紙の単独インタビューに応じた。今季から先発に転向する右腕は、新境地開拓に向けての新たな取り組みや、意識の変化などを明かした。また、13年の楽天時代に24勝0敗1セーブの成績を残した巨人・田中将大投手（37）のような「負けない投手」を先発の理想像に掲げ、今季の活躍を期した。（聞き手・長谷川凡記）――横一線で競争の今キャンプ。どんな