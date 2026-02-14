今月8日にインフルエンザと診断され、宿舎での自室待機が続いていたオリックス・椋木が13日、休日を返上してキャンプ地の宮崎・清武で自主練習に励んだ。ネットスローなどで汗を流し、「部屋でできることはしていたので、思ったより投げられた。毎年2月に体調を崩しちゃったりしているので…。結構気をつけていたんですけど」と苦笑いを浮かべた。今後は状態を上げていくことに傾注しつつ、目標に挙げたのが3月2日に本拠・京