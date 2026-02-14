オリックス・若月は、宮崎合宿に来訪する松井秀喜氏との対面を待ち望んだ。「ゴジラさんが来るのは驚きましたね。ジャッジ（ヤンキース）を指導していたんですよね？メジャーのバッターとか、そういう話もしたい」。宮城、曽谷、元同僚のドジャース・山本らのリードも期待されるが、「バッティング含めていろんな話をして、少しでも吸収できたら」と打撃での貢献にも意欲的だった。