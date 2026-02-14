埼玉県秩父市で今月4日に発生した山林火災は、発生から丸9日経ったきのう午後、鎮圧しました。埼玉県秩父市の浦山で今月4日に発生した山林火災は、丸9日にわたり延焼が続いていましたが、きのう午後5時ごろに鎮圧しました。消防によりますと、この山林火災でおよそ143ヘクタールが焼け、70代の女性が顔にやけどを負っています。出火原因については今後の調査で明らかにするとしています。この火災では、発生翌日の5日に一度鎮圧し