アリババグループのビル前に掲げられたロゴ＝2022年6月、北京（共同）【ワシントン共同】米国防総省は13日、中国の電子商取引（EC）大手アリババグループを中国軍と関連のある「中国軍事企業」に追加したリストを公表したが、間もなく撤回した。ロイター通信が伝えた。米側は撤回の理由を説明しておらず、実際に同社を指定したかどうかは不明だ。トランプ大統領は4月に訪中し習近平国家主席と会談する予定で、中国側を刺激する