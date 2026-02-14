ミラノ・コルティナオリンピック™で失格となったウクライナの代表選手が処分の取り消しを求めてCAS＝スポーツ仲裁裁判所に提訴していましたが、訴えは棄却されました。CAS リーブ事務総長「CASは訴えを棄却しました。オリンピックでは表現の自由は保証されますが、神聖な競技の場では異なると判断しました」CASは13日、スケルトンのヘラスケビッチ選手の失格処分が妥当かについて審理を行い、訴えを棄却しました。ヘラ