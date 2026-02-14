「ミラノ・コルティナ五輪・スノーボード男子ハーフパイプ・決勝」（１３日、リヴィーニョ・スノーパーク）３大会連続出場の戸塚優斗（２４）＝ヨネックス＝が２回目で９５・００の高得点。金メダルを獲得した。戸塚は「本当に夢のひとつが叶った。長い五輪が平昌から始まって、うまく滑れず苦しんでいたが、、この何年かでやってきたことが報われて結果として出た」と笑顔。表彰式では「涙が出ちゃいました。感動したし、こ