米東部マサチューセッツ州のハーバード大＝2025年11月（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】トランプ米政権は13日、ハーバード大が入学選考で違法に人種を考慮していないかどうか判断するための資料開示を拒んでいるとして、東部ボストンの連邦地裁に提訴した。入学志願者のデータや選考方針の文書の提出を要求している。政権はハーバード大のユダヤ系学生への嫌がらせ対策が不十分だとして、助成金を打ち切るなど圧力をかけ