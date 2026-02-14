スーダンのダルフール北部で、2025年4月の即応支援部隊（RSF）による襲撃を受けて移動する避難民（ロイター＝共同）【カイロ共同】アフリカ・スーダンの内戦を巡り、国連人権高等弁務官事務所（OHCHR）は13日、国軍と対立する準軍事組織、即応支援部隊（RSF）が昨年10月に西部ダルフール地方の主要都市ファシェルや周辺で6千人以上を殺害したとする報告書を公表した。戦争犯罪のほか、人道に対する罪が疑われる残虐行為だと非難