伊勢原市役所（資料写真）伊勢原市は１３日、総額６６８億９５００万円の２０２６年度当初予算案を発表した。一般会計は前年度比２・０％増の４０２億１７００万円となり、総額とともに５年連続で過去最大を更新した。歳入は市税が３・０％増。個人市民税は賃上げに伴う給与取得増などで４億３千万円増となった。物価高騰に伴い地方消費税交付金が２億６千万円増えた。財政調整基金は事務事業を見直し、取り崩しを約９千万円に