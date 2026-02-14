ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子フリー（ミラノ・アイススケートアリーナ）が１３日（日本時間１４日）に行われ、ショートプログラム（ＳＰ）２２位の三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）が意地の演技を見せた。ショートプログラム（ＳＰ）は２２位と出遅れたが、この日は「とりあえず４分、自分を見せよう」と冒頭の４回転ループを着氷。４回転サルコーは転倒するも、４回転トーループ―３回転トーループの