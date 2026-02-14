巨人の阿部慎之助監督（４６）が１３日、実戦漬けとなる１４日からの那覇キャンプで結果と内容の両面を細かくチェックする考えを示した。宮崎から空路で沖縄に移動。宮崎キャンプの練習、紅白戦では結果よりも取り組み姿勢や考え方などプロセスを重視したが、対外試合が７試合ある沖縄では「ある程度オープン戦に入ったら結果が必要。結果“も”必要かな」と掲げた。今キャンプは「全員にチャンスがある」とフラットに見ている