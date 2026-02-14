NY株式13日（NY時間15:08）（日本時間05:08） ダウ平均49541.61（+89.63+0.18%） ナスダック22608.54（+11.39+0.05%） CME日経平均先物57510（大証終比：+520+0.90%） 欧州株式13日終値 英FT100 10446.35（+43.91+0.42%） 独DAX 24914.88（+62.19+0.25%） 仏CAC40 8311.74（-28.82-0.35%） 米国債利回り 2年債 3.410（-0.046） 10年債 4.056（-0.042） 30年債 4.699（