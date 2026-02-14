NY金先物4 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝5046.30（+97.90+1.98%） 金４月限は反発。時間外取引は、押し目を買われた。欧州時間に入ると、もみ合いとなった。日中取引では、予想以下の米消費者物価指数（ＣＰＩ）を受けて買い優勢となった。 MINKABU PRESS