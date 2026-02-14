グールズビー・シカゴ連銀総裁の発言が伝わり、「米ＣＰＩのデータには明るい材料もあれば懸念材料もある」とした上で「サービス部門のインフレは依然かなり高い水準」と警戒感を示した。 ・米ＣＰＩデータには明るい材料もあれば懸念材料も。 ・サービス部門のインフレは依然かなり高い水準。 ・堅調な１月雇用統計は安定化の兆しと期待。 ・金利はさらに相当な引き下げ余地あり。