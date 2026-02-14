戸塚優斗 PHOTO:Getty Images ＜2026年2月13日（金）ミラノ・コルティナ2026オリンピック スノーボード 男子ハーフパイプ決勝 ＠リビーニョ・スノーパーク＞ ミラノ・コルティナ五輪は現地時間13日、スノーボード男子ハーフパイプ決勝が行われ、95.00点をマークした戸塚優斗（24＝ヨネックス）が金メダルを獲得した。五輪3大会連続出場の戸塚は3度目の正直で悲願の