キャンプ初日、キャッチボール中に親指を立てる米大リーグ、ドジャースの大谷翔平＝13日、グレンデール（共同）【グレンデール（米アリゾナ州）共同】米大リーグ、ドジャースの投手と捕手のバッテリー組が13日、アリゾナ州グレンデールでキャンプインし、大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希がワールドシリーズ3連覇を狙うシーズンのスタートを切った。大谷と山本は日本代表として出場するワールド・ベースボール・クラシック（WBC）