バラエティ番組「相席食堂」（ABCテレビ）に、漫才頂上決戦『M-1グランプリ2025』準優勝コンビ・ドンデコルテが登場！沖縄出身のボケ担当・小橋共作の父親には、脱サラして“エロ本店”を経営し、名だたる元レジェンドセクシー女優を集めた過去があった！ 【TVer】実は交通事故で肋骨7本を折っていた！M-1準優勝ドンデコルテ小橋共作、生々しい事故後写真を公開 ドンデコルテは、ツッコミ担当の小橋共作とボケ担当