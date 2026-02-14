◎広島はキャンプ休日ながら、秋山が球場を訪れて練習。「休日返上！」との原稿を思い描く記者に「散歩程度だから休日返上とか書かないでよ。ほら、本当に動くつもりならトムとジェリーのTシャツ着てこないから」。休日スタイルの可愛らしい上着でした。◎インフルエンザ療養から復帰し、休日返上で練習したオリックス・椋木は「家族も宮崎に来ていたんですけど、全然会えなくて…」。不運な療養期間を過ごしました。