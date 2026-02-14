巨人の阿部監督が投手陣にクイック投法の意識付けを求めた。今季導入の統一ベースは昨年よりも一辺が3インチ（約7.6センチ）大きくなり、その分、塁間が短くなる。「スチールの企画は増えると思う。投手のクイックもそうだし、重要になってくる」と対策を口にした。この日は宮崎から2次キャンプ地の沖縄へ移動。宮崎では準備、取り組み、打席内での工夫などに重点を置いて実戦練習を見守ってきたが、「オープン戦に入ったら