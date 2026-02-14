土曜の東京メイン「第61回クイーンC」は粒ぞろいのメンバー構成。賞金加算という意味でも牝馬クラシックにつながる一戦だ。戦歴を評価し、ギャラボーグが本命。未勝利勝ちから3カ月ぶりの競馬だった前走阪神JFは末脚を生かして2着。好位で運んだデビュー2戦と違った形で競馬ができたのは収穫だ。その後は放牧でリフレッシュを図り、帰厩後は順調に追い切りを重ねた。動き自体も良く、態勢はきっちり整っている。2着に敗れた