芝クッション値10.0＝標準※金曜午前10時30分含水率＝芝G前8.6％、4角8.9％ダートG前3.9％、4角5.0％※金曜午前10時30分。芝はBコース替わり。3メートル外に仮柵を設置し、荒れた部分をカバー。その分、先行馬が有利に。ダートは乾いて時計は標準。展開次第で差しも届く。