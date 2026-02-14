DeNAのドラフト5位・成瀬（NTT西日本）のアピールが止まらない。「1番・二塁」で出場し、6回の3打席目に左前打。9日の紅白戦、11日の中日との1軍練習試合に続いて3試合連続安打となった。8回に左上腕への死球で出塁し、直後に森の打球が左太腿を直撃したが「全然、大丈夫です」と強調。今後も1軍の対外試合に参加予定で「引き続きアピールしていきたい」と前を向いた。この日が初実戦となった同1位・小田（青学大）は3打