ロッテは沖縄県糸満市で2次キャンプがスタート。DeNAから移籍したジャクソンがライブBP（実戦形式の打撃練習）に初登板した。ポランコ、上田にチェンジアップなど変化球を交えて20球投げ、安打性0に抑えた。「今は変化球の切れや制球を磨いている。全体的に良いバランスで投げられた」と手応え。目標に200イニング登板を挙げ「これからもっと上げていく」と力強かった。