芝クッション値10.1＝やや硬め※金曜午前9時含水率＝芝G前9.2％、4角8.4％ダートG前9.4％、4角8.4％※金曜午前10時。芝は先週の雪の影響もあって内側が荒れている。そこを避けた決め手比べになりそう。ダートは水分を含んで脚抜きが良く、基本的には先行有利に。