開幕投手が最有力視される楽天の荘司が、14日の阪神戦（宜野座）で実戦初登板する。先発で2イニングを予定。新加入の前田健から学んだツーシームも試投予定で「ブルペンでどんどん良くなっているけど、まだバラつきが大きい」。この日は投手練習で約2時間汗を流し「バランスよく投げられることを大事にしたい」と語った。