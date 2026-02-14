巨人の沖縄出身ルーキー2人が故郷に戻った。ドラフト3位左腕の山城（亜大）、同5位の小浜（沖縄電力）が宮崎から沖縄入り。糸満市の平和祈念公園を訪れ、国立沖縄戦没者墓苑で献花した。山城は「実家からも近く、幼い頃からよく訪れていた。プロ野球選手として帰ってこられてうれしい」。小浜は「改めて野球ができることへの感謝を感じた」と決意を新たにした。