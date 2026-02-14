DeNAドラフト3位・宮下（東洋大）に“プロ1号”が飛び出した。2軍の沖縄電力との練習試合に「5番・遊撃」で出場し、守備位置を替えながらフル出場。0―3の9回先頭で、フルカウントから143キロ直球を右翼ポール際に運び「軸を後ろに残した打ち方でゾーンを上げて振りにいった」と振り返った。2回の第1打席も143キロ直球を中前打。初の対外試合でマルチ安打も「ここがゴールじゃない。開幕から打ち出さないと意味がない」と冷