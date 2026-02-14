芝クッション値9.8＝標準※金曜午前9時含水率＝芝G前14.6％、4角13.2％ダートG前7.8％、4角7.6％※金曜午前8時30分。芝は2週使って、向正面から正面直線にかけて内柵沿いに軽微な傷み。先週はフラットな馬場だったが、外差し傾向にシフトしても不思議ではない。ダートは先行馬有利。