サッカー女子日本代表「なでしこジャパン」のニルス・ニールセン監督が13日、都内のオーストラリア大使館を表敬訪問し、アジア制覇に向けて開催国オーストラリアをライバル視した。27年W杯出場権を懸けた女子アジア杯が来月開幕。互いに順当に勝ち上がれば準決勝で対戦する可能性が高く、優勝に向けた大一番を完全アウェーで戦うことが想定される。23年W杯4位の難敵に対し、指揮官は「日本とオーストラリアが掲げている目標