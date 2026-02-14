Jリーグは13日、17年ぶりに開催されるJリーグオールスター（6月13日、MUFG国立）のファン・サポーター投票の速報結果を発表した。最多タイ9度の出場を誇り、5年ぶりにJリーグに復帰した58歳のFW三浦知良（福島）はJ2・J3の東地区BでFW杉本健勇（大宮）に次ぐ2位につけた。大宮勢は上位10人中6人を占めた。J1は昨季MVPのGK早川友基（鹿島）が得票数トップ。投票は今月6日に始まり、最終結果は5月中旬に発表される。