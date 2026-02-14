“平成のテロリスト”ことプロレスラー・村上和成（５２）が１３日、都内某所で取材に応じた。初代タイガーマスクの佐山サトル（６８）が総監を務めるストロングスタイル（ＳＳＰＷ）３月１９日後楽園ホール大会出場を予告し、同団体の平井丈雅代表のＴシャツを勝手に製作し報道陣に配布。また、新日本参戦時代に「魔界倶楽部」で共闘した安田忠夫さんが６２歳で死去したことを受け「さびしい」と追悼。“借金王”と異名がつい