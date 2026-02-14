スケルトン女子ミラノ・コルティナ五輪のスケルトン女子が13日（日本時間14日）に行われた。日本ではマイナー競技だが、五輪ともなれば注目度が上昇。圧倒的なスピード感に、視聴者から驚きの声が続出した。ミラノ・コルティナ五輪の公式サイトで、スケルトンは「選手は立った姿勢からスタートし、助走後にうつ伏せでそりに飛び乗り、時速130〜140キロで氷上コースを滑走しながら、身体の動きで操縦する」と説明されている。