Snow Manの宮舘涼太が主演を務め、臼田あさ美がヒロインを演じるドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』が、テレビ朝日系にて4月4日より毎週土曜23時に放送されることが決まった。【写真】宮舘涼太、ノースリーブ＆ロンググローブの斬新な衣装で『SPRiNG』表紙に初登場本作は、アラフォー編集者と未来からやってきたアンドロイドの恋を描くSFラブコメ。連続ドラマ初主演となる宮舘は、“400年後の未来からやって来たイケメ