巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２３）＝鷺宮製作所＝が、チームの対外試合初戦、１５日の広島との練習試合（那覇）でプロ初先発することが１３日、分かった。開幕ローテ入りを目指す即戦力左腕は１１日の紅白戦（サンマリン宮崎）でリリーフで１回無失点と好投。２度目の実戦で先発のチャンスが巡ってきた。１軍はこの日、宮崎から空路で沖縄に移動。１４日から那覇キャンプがスタートする。即戦力ルーキーへの期待の表れ