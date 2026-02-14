◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケート男子フリープログラム（１０日、イタリア・ミラノ）ショートプログラム（ＳＰ）１２位で中立選手（ＡＩＮ）として出場しているロシア出身のピョートル・グメニクが４種類５本の４回転を着氷し、１８４・４９点、合計２７１・２１点をマークした。冒頭のフリップを決めると、ルッツ、ループと高難度の４回転ジャンプを次々と降りていった。４回転サルコー―３回転トウループの