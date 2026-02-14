レッズがレッドソックスからフリーエージェント（ＦＡ）になっていたナサニエル・ロー一塁手（３０）とマイナー契約に合意したと、米大リーグ公式サイトが１３日（日本時間１４日）に伝えた。キャンプは招待選手として参加する。２０２２年には２７本塁打を放った右投げ左打ちの一塁手。昨季はナショナルズとレッドソックスで合計１５３試合に出場し打率２割２分８厘、１８本塁打で８４打点をマークするも三振が１５９と荒っぽ