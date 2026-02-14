「阪神２軍春季キャンプ」（１３日、具志川）阪神の西勇輝投手（３５）が１３日、約１６０球の投げ込みを行った。昨季は「右膝内側側副靱帯（じんたい）の変性」で１軍出場は１試合登板にとどまった。復活を期す今季は「順調に来ている」と明かし、良い感覚をすり込ませるために反復練習を行った。誰よりもブルペンで時間を過ごし、準備を重ねてきた。この日も２回訪れ、コーチ陣とコミュニケーションを取りながら、投げ込ん