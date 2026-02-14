「阪神春季キャンプ」（１３日、宜野座）阪神・藤川球児監督（４５）の主な一問一答は以下の通り。−本日の練習は“半ドン”だった。「半ドンってどんな意味ですか？（笑）。半ドンという使い方はあまりしないですが、中日を作りたかったのでこういうタイミングでした」−キャンプインから天候もずっとよかった。「天日の宜野座ですからね（笑）」−監督の方で練習量を調整することも大事。「そうですね。それを判