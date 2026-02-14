「阪神２軍春季キャンプ」（１３日、具志川）阪神の茨木秀俊投手（２１）が１３日、先発を予定している１４日の２軍・中日戦（具志川）で攻めの投球を見せ、アピールすることを誓った。２度目の対外試合登板へ気合十分だ。再び巡ってきた先発のチャンス。藤川監督からの期待に応えたい。「先発させていただけるのはありがたいことです。気負わずに平常心でマウンドに上がるだけかなと思います」と静かに闘志を燃やした。前