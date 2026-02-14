「阪神春季キャンプ」（１３日、宜野座）昨季開幕投手の阪神・村上頌樹投手（２７）が１３日、ブルペンに入り首脳陣の前で今キャンプ最多となる１２６球の熱投を披露した。また、才木浩人投手（２７）が１４日の楽天戦（宜野座）に先発し１イニングを投げることが同日、判明。３月２７日、敵地で巨人とのオープニングゲームのマウンドに上がるのはどちらの右腕か。熱い戦いのゴングが、いよいよ鳴る。村上がブルペンで今キャ