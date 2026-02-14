女優の南沙良（23）が13日、都内で主演映画「万事快調＜オール・グリーンズ＞」（監督児山隆）の舞台あいさつに登壇した。うっ屈した日々を送る女子高校生たちが、不意に手にした大麻を栽培することになる異色の青春群像劇。南は「会う人会う人に“見たよ”と言ってもらえる。中でも電子タバコから紙（巻き）に戻したという人が多くて印象的でした」といたずらっぽい笑みを浮かべた。公開から約1カ月のロングラン中。「改め